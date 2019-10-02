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В Москве пройдет акция памяти защитников Верховного совета в 1993 году 

Свободная пресса 1 час назад
4 октября в Москве состоится акция памяти и протеста, посвященная 26-й годовщине со дня расстрела Дома Советов в октябре 1993 года. Сбор участников с 16.00 на площади Краснопресненской заставы (метро «Улица 1905 года»), митинг начнется в 17.00, затем пройдет шествие по улице Красная Пресня и панихида возле Мемориала защитникам Дома Советов на Дружинниковской улице.
Как рассказал координатор Левого Фронта Сергей Удальцов, среди организаторов акции — представители КПРФ, Левого Фронта, комсомола, Союза советских офицеров и других организаций. Участники митинга и шествия потребуют провести полноценное расследование событий «черного Октября-1993», а также установить в Москве памятник погибшим в тех кровавых событиях. Главный лозунг акции — «Память о защитниках Советской власти — священна, не забудем и не простим!». Акция согласована с московскими властями.
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Другое , Сергей Удальцов , КПРФ , Правительство Москвы , Москва
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