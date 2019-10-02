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Школьники напали на охрану ТЦ, но те выпороли их ремнями: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Школьники напали на охрану ТЦ, но те выпороли их ремнями
Фото: ТК «Звезда»
Персонал магазина оказал сопротивление и приложил все усилия, чтобы не пустить вандалов внутрь.
Банда подростков устроила погром в одном из магазинов Лондона.
Шокирующие кадры появились в Сети. На них видно, как группа молодых людей взламывает дверь с помощью огнетушителя и врывается внутрь. После чего вооруженные палками подростки нападают на охранников магазина.
«Персонал подвергся жестокому нападению со стороны группы мальчиков и девочек, которые вели себя как стая животных», — рассказывает свидетель конфликта Эмма Даунинг.
В результате нападения как минимум трое человек получили ранения.
Как пишет The Sun, на место вызвали сотрудников полиции. О результатах расследования не сообщается.
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