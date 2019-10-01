Грызлов подтвердил подписание контактной группой «формулы Штайнмайера»

Борис Грызлов. МОСКВА , 1 окт — РИА Новости. Контактной группой на заседании во вторник согласованы «формула Штайнмайера» и механизм введения особого статуса Донбасса, заявил постпред РФ

"Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", — заявил журналистам Грызлов.