Умер журналист Виктор Трояновский, проработавший в ТАСС более 20 лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Журналист Виктор Трояновский, проработавший собственным корреспондентом ТАСС по Новгородской и Тверской областям, ушел из жизни в понедельник. Об этом сообщили в Новгородском областном отделении Союза журналистов России.

"Виктор Сергеевич Трояновский отдал новгородской журналистике более полувека. Его не стало 30 сентября на 80-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни", — говорится в сообщении.

Он родился 1 мая 1940 года в Белоруссии. До прихода в ТАСС работал корреспондентом, а после — редактором новгородского областного радио. Трояновский был собственным корреспондентом ТАСС по Новгородской и Тверской областям в 1987-2010 годах. В 2015 году он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Великим Новгородом».