Умерла замминистра финансов Саратовской области

Умерла первый замминистра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова

Первый заместитель министра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова умерла в понедельник в возрасте 53 лет, сообщается на сайте правительства региона.

"30 сентября ушла из жизни первый заместитель министра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова", — говорится в сообщении.

Гаврилова с 5 апреля по 24 июля 2019 года исполняла обязанности министра финансов региона.