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Умерла первый замминистра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Умерла замминистра финансов Саратовской области
Фото: Свободные новости
Первый заместитель министра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова умерла в понедельник в возрасте 53 лет, сообщается на сайте правительства региона.
"30 сентября ушла из жизни первый заместитель министра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова", — говорится в сообщении.
Гаврилова с 5 апреля по 24 июля 2019 года исполняла обязанности министра финансов региона.
Губернатор области Валерий Радаев выразил свои соболезнования. "Опыт, универсальные знания Вероники Гавриловой были востребованы при решении знаковых для региона задач. В дни тяжелых испытаний с родными и близкими Вероники Викторовны — наши поддержка и участие", — цитирует пресс-служба Радаева.
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