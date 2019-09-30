Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Целевой прогноз роста ВВП России в 2020 году составит 2% 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 г. составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе, отмечается в проекте федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Базовый и целевой прогноз по росту экономики в 2021 и 2022 гг. совпадает и составит 3,1% и 3,2% соответственно.
Более высокий целевой прогноз связан с «предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году», отмечается в документе. Курс доллара к рублю в целевом прогнозе составит 65,1 руб. в 2020 г., 65,4 руб. в 2021 г. и 65,9 руб. в 2022 г. Согласно целевому сценарию прогноза, инфляция в РФ вернется к таргету ЦБ в 4% уже в 2020 г. тогда как в базовом сценарии ожидается снижение инфляции до 3%.
"Ключевое отличие базового и целевого сценариев — в предположении о скорости и эффективности реализации структурных мер государственной политики, а также — в скорости адаптации к ухудшившимся в текущем году внешнеэкономическим условиям, в первую очередь в части внешнеэкономической повестки", — поясняется в документе. По оценке Минэкономразвития, целевой сценарий может реализоваться с высокой вероятностью.
В жилом доме по батареям пустили электричество
ТАСС: последние новости
В Роскосмосе назначили нового финансового директора В Роскосмосе назначили нового финансового директора На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек Коллектив «Ленкома» попросил назначить директора театра худруком Коллектив «Ленкома» попросил назначить директора театра худруком
Комментарии
Другое , Минэкономразвития , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все как в ООН: Зеленского уличили в плагиате
Все как в ООН: Зеленского уличили в плагиате
Уклонистам от армии ужесточат наказание
Уклонистам от армии ужесточат наказание4
Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора
Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Друг назвал причину смерти Турчинского
Друг назвал причину смерти Турчинского
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Россиянам пообещали аномальный октябрь
02:55
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Погода Общество
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
01:12
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
Шоу-бизнес
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение