МВД хочет наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Пользователей Сети смогут наказывать за оскорбление полицейских — если правительство примет предложенные МВД поправки в федеральный закон «О полиции». По замыслу авторов, законопроект направлен на защиту чести и достоинства сотрудника правоохранительных органов в Сети.

Касательно детализации изменений, то нарушением закона будет считаться сведения порочащего характера о полицейских, а также слова, носящие дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России . Проект разработан по поручению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева , передает ТАСС.

В середине нынешнего месяца депутат Госдумы Александр Старовойтов вновь внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий наказание для чиновников, оскорбивших граждан страны. В мае он был отозван для получения отзывов правительства и Верховного суда РФ, которые оказались отрицательными, передает ФАН.

В июле нынешнего года Министерство внутренних дел объяснило своим сотрудникам, на кого необходимо составлять административный протокол о неуважении к власти. Отмечалось, что личная переписка граждан не подлежит наказанию, в отличие от открытых публикаций с изображениями государственной символики.

В комментарии уточнялось, что протоколы также могут составляться на посты, в которых содержится оскорбительная информация в адрес президента России, Госдумы, Совета Федерации , судов и правительства.

Кроме того, поводом для составления административного документа может стать нецензурное высказывание в адрес власти, порнографические и «непристойные» изображения с использованием «неприемлемых обществом сравнительных образов».

В МВД добавили, что ко всему этому должно быть добавлено

«надменность, цинизм, унизительное отношение» со стороны автора публикации к власти и обществу в целом.

В том же месяце суд Ижевска оштрафовал местного жителя за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова на своей страничке в инстаграме на 30 тыс. рублей.

Отмечается, что молодой человек «распространил информацию, адресованную пользователю соцсети главе Удмуртии Александру Бречалову, содержащую текст с использованием ненормативной лексики», которая оскорбляет действующую власть, а также человеческое достоинство.

Подсудимый признался в содеянном, а также извинился за случившееся. На заседании он отсутствовал.

В управлении судебного департамента республики пояснили, что суд назначил «наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей».

Месяцем ранее президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» объяснил смысл закона об оскорблении госсимволов, отвечая на реплику о том, что чаще заводятся дела за критику власти в соцсетях.

Путин отметил, что во многих странах мира для таких нарушений введена уголовная ответственность. В этом законе, по его словам, речь не идет о критике власти. Закон направлен на борьбу с оскорблением символов государства, передает НСН.

«Никто не вправе ограничивать людей в их праве критиковать власти. Практика должна соответствовать смыслу этого закона»,

При этом глава государства поручил проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов и при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье. Путин назначил сроком исполнения этого пункта 1 ноября 2019 года.

Части 3-5 статьи 20.1 КоАП предусматривают ответственность за распространение, в том числе в интернете, информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Тогда же YouTube заблокировал видео с оскорблением герба Российской Федерации экстремистами. Об этом говорилось в пресс-релизе Роскомнадзора , поступившем в «Газету.Ru».

«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований ( Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — сообщал надзорный орган.

По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского,

Генпрокуратура впервые потребовала заблокировать данный вид информации.

«Это не первое требование Генпрокуратуры в рамках исполнения закона об оскорблении госсимволов, но впервые оно касается герба России», — заявил руководитель ведомства.

В апреле Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера — это был первый подобный приговор. По данным суда, 31 марта россиянин, находясь дома, написал в сети несколько записей, оскорбляющие государственные органы и общество.

«Две записи с информацией в неприличной форме», — уточнили в суде.

За это пользователю Сети назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.