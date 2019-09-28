Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФИФА ответила на обвинения в махинациях на выборах лучшего игрока года 

Газета.Ru 36 минут назад
23 сентября в Милане Международная федерация футбола (ФИФА) вручила награды лучшим игрокам года, а также составила символическую футбольную сборную. По итогам голосования, участие в котором принимали капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты различных изданий, приз лучшему футболисту достался нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который набрал 46 баллов. На втором месте защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а тройку лидеров замкнул форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Результаты голосования вызвали массовые споры относительно их справедливости. Большинство экспертов высказало мнение, что награду заслужил именно ван Дейк, выигравший с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Месси же вместе с «Барселоной» стал чемпионом Испании, забив в 34 матчах национального первенства 36 мячей, что стало лучшим показателем Примеры.
Помимо негативных комментариев в адрес ФИФА о несправедливости итогов голосования последовали также обвинения в подтасовке голосов.
Первым выступил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, заявивший, что он на самом деле не голосовал за Месси, хотя в итоговом отчете, который представила федерация, указано, что тот поставил аргентинца на первое место, а Садио Мане и Криштиану Роналду — на вторую и третью строчку соответственно. Поддержал Барреру и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич.
В своем заявлении специалист указал, что голосовал за Мохамеда Салаха. Однако в ответ на его обвинения ФИФА подчеркнула свою правоту.
Федерация опубликовала документы, где стоит подпись Лугарошича и указано, что тренер голосовал именно за нападающего «Барселоны».
«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на нашем официально сайте, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит заявление ФИФА ТАСС.
Учитывая обвинения в махинациях, Международная федерация футбола была вынуждена выступить с официальным заявлением. В своем сообщении ведомство подчеркнуло, что любые сомнения в достоверности итоговых данных не имеют за собой никакого основания, а утверждения о подтасовке голосов вводят болельщиков и СМИ в заблуждение. По данным ФИФА, процедура голосования в каждой номинации находится под контролем независимых наблюдателей, а именно — одной из швейцарских компаний. В федерации утверждают, что вероятность проведения махинаций в данном случае исключена.
«ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best. Эти сообщения несправедливы и вводят в заблуждение.
Мы следуем правилам распределения и соответствующим стандартным процедурам контроля. В соответствии с этими процедурами ФИФА попросила все ассоциации-члены представить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде. Письменные документы также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциации, а также лицами, уполномоченными голосовать. Поэтому для того, чтобы голос оказался действительным, он должно содержать соответствующие подписи и печать ассоциации-члена», — говорится в сообщении.
Также в ФИФА выразили готовность опубликовать в открытом доступе все документы, подтверждающие, что все голоса, отданные участниками процедуры, подтверждены, а их подлинность «не вызывает никаких сомнений». При этом федерации отметили, что в случае выявления каких-либо недочетов будет проведена следственная проверка.
«Если был какой-либо случай неправомерного поведения, и даже если это не повлияло на результат голосования, ФИФА проведет расследование и при необходимости применит санкции», — заявили в федерации.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Газета.Ru: последние новости
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Комментарии
Другое , Мохамед Салах , Садио Мане , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Хуан Баррера , ИТАР-ТАСС , Испания , Милан , Никарагуа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заранее обвинили Россию: кого накажут за MH17
Заранее обвинили Россию: кого накажут за MH17178
В ЕС призвали снять санкции с России
В ЕС призвали снять санкции с России53
Раскрыты подробности «засекреченной» беседы РФ и США
Раскрыты подробности «засекреченной» беседы РФ и США9
Перестрелка в Москве: подробности инцидента
Перестрелка в Москве: подробности инцидента9
«Сказал быть послушной»: полицейские — о шефе-насильнике
«Сказал быть послушной»: полицейские — о шефе-насильнике9
Новости партнеров
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение