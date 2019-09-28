Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Саакашвили же уверял, что Путин намерен ослабить руководителей постсоветских стран и воссоздать СССР к 2024 году.

В 2005 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что распад СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века, поскольку десятки миллионов русских оказались за пределами Российской Федерации. Это, по словам президента, стало «настоящей драмой для российского народа», а целостность страны оказалась нарушена интервенцией террористов и «хасавюртовской капитуляцией» в Чеченской войне.

По словам Путина, эти политические и экономические катаклизмы не стоит рассматривать как агонию советской системы.

«Надо было решить труднейшую задачу: как сохранить собственные ценности, не растерять безусловных достижений и подтвердить жизнеспособность российской демократии.

Мы должны были найти собственную дорогу к строительству демократического, свободного и справедливого общества и государства»,

В июне нынешнего года в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что Советский Союз развалила Коммунистическая партия КПСС ). Как сообщает ФАН, он также отметил, что возвращение к социализму в России «маловероятно».

«Это возможно только через очень тяжелые внутренние конфликты. Одно дело национализировать все и вся, а другое дело — добиться, чтобы все отрасли работали», — подчеркнул глава государства.

При этом возврат к социалистической системе Путин считает «темой для большой отдельной дискуссии».

В сентябре нынешнего года МИД Эстонии выступил с утверждением о том, что СССР не освободил, а оккупировал эту балтийскую республику. В ведомстве заявили, что Эстонская Республика не принимала участие во Второй мировой войне, а пострадала от советской оккупации, равно как и от нацистской Германии.

«Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет», — говорится в заявлении.

Также МИД Эстонии возмутился тем, что Российская Федерация якобы «переписывает историю» и сводит к минимуму различные преступления советского режима.

отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма является кощунством.

Кроме того, Слуцкий заявил, что Эстония занимается распространением «исторической ереси» и постоянно говорит о «советской оккупации». Депутат отметил, что Россия не признает трактовки об оккупации стран Европы СССР.

В феврале нынешнего года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль стремится уничтожить украинскую государственность и воссоздать «вторую версию Советского Союза». Такое мнение он высказал на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза. Вы очень хорошо знаете, что такое СССР и Варшавский блок. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена», — сказал Порошенко.

Намерения Москвы якобы доказывают ее «агрессивные действия» в Черном и Азовском морях, а также арест украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, отметил Порошенко. Кроме того, он выразил благодарность «всему демократическому миру и Евросоюзу » за поддержку Украины.

По словам Порошенко, выступление Туска на украинском языке — большая гордость для Украины, и бывший польский президент «уже вошел в историю» как проукраинский деятель.

Несколькими месяцами ранее в социальных сетях было опубликовано видео со дня рождения первого президента СССР Михаила Горбачева , на котором выступила актриса театра и кино Чулпан Хаматова . Она заявила, что испытывает чувство благодарности к бывшему советскому лидеру за то, что своими действиями он дал возможность ей и многим другим раскрыть свой талант.

«Ты не понимаешь, в какой стране ты живешь, если ты хочешь чего-то достичь, ты должна делать, как тебе говорят. Тебя просят с левой ноги идти, вот и иди. А я кричала, я не хочу быть серостью. Я тоже рыдала. А она мне говорила: все в этой стране должны быть серостью, чтобы достичь чего-то в жизни», — сказала Хаматова.

Она подчеркнула, что благодаря перестройке, инициатором которой выступил Горбачев, находясь на посту генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году, она чувствовала за собой «силу».