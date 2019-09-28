В Крыму начали работу итальянские археологи

Группа итальянских исследователей прибыла в Крым . Как сообщается, делегаты будут изучать генуэзские крепости на территории полуострова и добиваться их включения их в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО

Генуэзская республика существовала с 11-го по 18-й век на северо-западном побережье Апеннинского полуострова. В том числе, она имела владения в Причерноморье, которые использовала в качестве торговых пунктов.

Сооружения, относящиеся к той эпохе сохранились в разных частях Крыма, отмечает телеканал "Россия 24". Наиболее известные из них расположены в Судаке, Керчи и Балаклаве.