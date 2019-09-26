«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!» 

Один из самых ярких политиков современности, бывший президент Франции Жак Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Он дважды выигрывал президентские выборы, а до этого — дважды занимал пост премьер-министра республики и трижды становился мэром Парижа. Он любил женщин и не любил бронированные автомобили, признавался в любви России и ненависти к английской кухне. Главные цитаты Ширака о Ельцине, Путине, НАТО и человечестве — в материале «Ленты.ру».
Из переписки с Борисом Ельциным, 27 марта 1998 года.