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«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!» 

Lenta.ru 53 минуты назад
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Фото: : Jarnoux Patrick / Paris Match via Getty Images
Один из самых ярких политиков современности, бывший президент Франции Жак Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Он дважды выигрывал президентские выборы, а до этого — дважды занимал пост премьер-министра республики и трижды становился мэром Парижа. Он любил женщин и не любил бронированные автомобили, признавался в любви России и ненависти к английской кухне. Главные цитаты Ширака о Ельцине, Путине, НАТО и человечестве — в материале «Ленты.ру».
Из переписки с Борисом Ельциным, 27 марта 1998 года.
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Другое , Жак Ширак , Борис Ельцин , НАТО , Lenta.ru , Франция
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