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Россиянам советуют задуматься о сим-картах 

Популярная механика 3 часа назад
Россиянам советуют задуматься о сим-картах
Фото: Популярная механика
Для совершения онлайн-покупок и получения СМС-уведомлений обо всех операциях, которые происходят по банковским картам, любой клиент может подключить мобильный банк. Для этого необходимо привязать номер телефона к банковскому счету. Эта процедура значительно облегчает жизнь, однако открывает широкие возможности для мошенничества, утверждают в «Роскачестве».
По мнению экспертов ведомства, «на чёрном рынке в интернете» можно найти и купить разнообразную информацию о жителях страны — начиная с данных об имуществе и заканчивая паспортными данными или номерами телефонов. После получения таких сведений злоумышленники могут обратиться с фиктивной доверенностью в салон мобильной связи и перевыпустить сим-карту потенциальной жертвы.
После совершения процедуры по перевыпуску сим-карты пароли для мобильного банка станут приходить на другой телефон, который находится в руках у мошенника. Когда банк видит, что уникальный идентификатор сим-карты (IMSI) поменялся, он блокирует операции до момента подтверждения её перевыпуска. Чтобы снять блокировку, злоумышленникам нужно получить кодовое слово, которое знает только владелец карты.
Для этого они прибегают к телефонному мошенничеству: под разными предлогами выманивают у держателя банковской карты конфиденциальную информацию или вынуждают совершать определённые действия со своим счётом или картой. Если этот шаг успешно пройден, мошенники получают возможность распоряжаться денежными средствами жертвы. Чтобы уберечь себя от подобных случаев, нужно соблюдать несколько правил.
К примеру, необходимо написать заявление, которое запретит перевыпуск сим-карты без вашего личного присутствия, никому и никогда не сообщать свой CVV-код, кодовое слово или код из СМС. Кроме того, нужно следить за СМС из банка, по любым вопросам звонить в банк самостоятельно и уж тем более не доверять тем, кто звонит и представляется сотрудником банка, пытаясь что-то узнать.
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