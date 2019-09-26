Глава Гонконга назвала нереалистичными некоторые требования демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам считает нереалистичными некоторые требования антиправительственных демонстрантов, включая освобождение всех задержанных участников уличных беспорядков (более 1,5 тыс. человек с начала лета — прим. ТАСС) без суда и следствия. Об этом она заявила в четверг в ходе первой открытой встречи с представителями общественности, которую транслировало местное телевидение.

"Некоторые требования, выдвигаемые демонстрантами, такие как освобождение задержанных участников протестных акций, не могут быть осуществимы, поскольку они идут вразрез с верховенством права", — подчеркнула она.

Лам провела первый политический диалог, на который были приглашены 150 представителей разных слоев населения. Они были выбраны путем случайного компьютерного отбора из числа 20 тысяч зарегистрировавшихся на специальном сайте. Глава администрации назвала мероприятие «первым позитивным шагом» на пути укрепления доверия между властями и обществом. «Диалог будет продолжен. Существуют глубоко укоренившиеся проблемы в Гонконге, которые мы можем затронуть», — отметила она.

Массовые акции протеста здесь продолжаются с начала лета. 4 сентября Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования «жестокости» полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как «массовые беспорядки», а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.