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Семья Жака Ширака подтвердила информацию о его смерти 

Газета.Ru + ещё 10 4 часа назад
Семья Жака Ширака подтвердила информацию о его смерти
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает AFP.
Экс-главе было 86 лет.
Жак Ширак находился на посту лидера Франции в период с 1995 по 2007 год. В общей сложности, он возглавлял страну 12 лет.
Ухудшение здоровья у Ширака наблюдалось еще во время его президентства. В 2005 году он перенес инсульт, после чего его состояние начало ухудшаться. В январе 2014 года его жена Ширака Бернадетт заявила, что из-за проблем с памятью ее супруг больше не сможет публично выступать. Последний раз экс-президент появился на публичном мероприятии 21 ноября 2014 года.
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Другое , Жак Ширак , Франция
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