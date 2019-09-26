Семья Жака Ширака подтвердила информацию о его смерти

Об этом сообщает AFP.

Экс-главе было 86 лет.

Жак Ширак находился на посту лидера Франции в период с 1995 по 2007 год. В общей сложности, он возглавлял страну 12 лет.

Ухудшение здоровья у Ширака наблюдалось еще во время его президентства. В 2005 году он перенес инсульт, после чего его состояние начало ухудшаться. В январе 2014 года его жена Ширака Бернадетт заявила, что из-за проблем с памятью ее супруг больше не сможет публично выступать. Последний раз экс-президент появился на публичном мероприятии 21 ноября 2014 года.