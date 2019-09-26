Часть Курска вновь останется без электричества

Это связано с проведением плановых работ в электрических сетях АО «Курскэлектросети».

Итак, на следующей неделе будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В Сеймском округе с 30 сентября по 4 октября с 9-30 до 16-00 — Дейнеки 16а, 16Б,16в, 18, 18а; Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7; с 9-00 до 16-00 — Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, Народная 7а, 7, 7б, 9; 2-я Степная; Вольная; Просторная; 4-7-е Каштановые переулки; 1-я Кожевенная; Гайдара 31-37, 32-40. Тел. для справок: 32-32-15 В Центральном округе с 1 по 3 октября с 9-00 до 17-00 — ул. Пучковка 62-106; 21-45; 41; 47; ул. Павлуновского 242-262; 243-267; 2-й Пучковский переулок 2-22; 3-21. Тел. для справок: 32-40-89 В Железнодорожном округе с 30 сентября по 4 октября с 9-00 до 16-00 — Октябрьская 94-222; Маяковского 28-68; Фрунзе 1-61, 38-58. 3 октября с 13-30 до 16-00 — 1-й Весенний проезд 1-7; Агрегатная 2-36. Тел. для справок: 26-32-10 ЧИТАЙТЕ также — Более полусотни домов в Курске останутся без горячей воды из-за аварии

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