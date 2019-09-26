Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Правильно, бабуль!»: нижегородка поругалась с мэром города из-за окон 

В городе N 1 час назад
«Правильно, бабуль!»: нижегородка поругалась с мэром города из-за окон
Фото: В городе N
Встреча главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями автозаводского района, которая состоялась 25 сентября, не обошлась без скандала. Одна из пришедших в ДК «ГАЗ» пенсионерок эмоционально рассказала о своей проблеме — в ее квартире не меняют окна.
Как пояснила корреспонденту ИА «В городе N» участница встречи, которая сняла происходящее на видео, в жилище пожилой женщины постоянно царит холод. При этом помощи она ждет уже давно.
На кадрах видно, как женщину обходят полицейские, так как она обратилась к спикерам не из-зала, а выйдя на сцену. Однако применять силу не пришлось: высказавшись, пенсионерка сама спустилась в зал под аплодисменты и возгласы: «Правильно, бабуль!» и «Не трогайте пенсионера!».
Ее было плохо слышно. Там люди плакали, у кого что. Мэр призывал успокоиться и говорил, что это эмоции, — рассказала автор ролика.
ИА «В городе N» направило в городскую администрацию запрос, чтобы узнать, что именно было написано в бумаге, которую пенсионерка попросила подписать мэра и взята ли на контроль ситуация.
Напомним, на прошлой встрече мэру пожаловались на громкую рекламу и угрозы коллекторов.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
В городе N: последние новости
Всероссийский форум «Национальное развитие» пройдет в Нижегородской области в 2021 году Всероссийский форум «Национальное развитие» пройдет в Нижегородской области в 2021 году Определена приоритетная территория для первого в России частного космодрома Определена приоритетная территория для первого в России частного космодрома Стала известна судьба нижегородца, создавшего крупнейший в Рунете магазин наркотиков Стала известна судьба нижегородца, создавшего крупнейший в Рунете магазин наркотиков
Комментарии
Другое , Владимир Панов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»13
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым309
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ153
Обугленное тело в пакете: няня расправилась с младенцем
Обугленное тело в пакете: няня расправилась с младенцем54
Захарова жестко высказалась о пуле Зеленского
Захарова жестко высказалась о пуле Зеленского164
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть