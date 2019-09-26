«Правильно, бабуль!»: нижегородка поругалась с мэром города из-за окон

Встреча главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями автозаводского района, которая состоялась 25 сентября, не обошлась без скандала. Одна из пришедших в ДК «ГАЗ» пенсионерок эмоционально рассказала о своей проблеме — в ее квартире не меняют окна.

Как пояснила корреспонденту ИА «В городе N» участница встречи, которая сняла происходящее на видео, в жилище пожилой женщины постоянно царит холод. При этом помощи она ждет уже давно.

На кадрах видно, как женщину обходят полицейские, так как она обратилась к спикерам не из-зала, а выйдя на сцену. Однако применять силу не пришлось: высказавшись, пенсионерка сама спустилась в зал под аплодисменты и возгласы: «Правильно, бабуль!» и «Не трогайте пенсионера!».

Ее было плохо слышно. Там люди плакали, у кого что. Мэр призывал успокоиться и говорил, что это эмоции, — рассказала автор ролика.

ИА «В городе N» направило в городскую администрацию запрос, чтобы узнать, что именно было написано в бумаге, которую пенсионерка попросила подписать мэра и взята ли на контроль ситуация.

Напомним, на прошлой встрече мэру пожаловались на громкую рекламу и угрозы коллекторов.