Жителей эвакуировали после пожара на траулере РФ

Жителей эвакуировали после пожара на российском траулере

Норвегии после пожара на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", находящемся в порту Тромсе, срочно эвакуировали жителей. Об этом сообщила местная полиция в твиттере.

Как отмечается, людей, которые жили в 300 метрах от горящего траулера, вывезли.

Также в полиции отметили, что траулер все еще горит и работа по тушению продолжается.

"Траулер все еще горит, и работа по тушению продолжается", — добавили в полиции.

Согласно СМИ, траулер стоял в порту на ремонте, и пожар, по предварительным данным, произошел во время сварочных работ.

Уточняется, что на борту судна находились 29 человек.

Ранее сообщалось, что 12 моряков пострадали из-за пожара на российском траулере в Норвегии.