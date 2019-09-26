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Жителей эвакуировали после пожара на российском траулере 

Газета.Ru 2 часа назад
Жителей эвакуировали после пожара на траулере РФ
Фото: Газета.Ru
В Норвегии после пожара на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", находящемся в порту Тромсе, срочно эвакуировали жителей. Об этом сообщила местная полиция в твиттере.
Как отмечается, людей, которые жили в 300 метрах от горящего траулера, вывезли.
Также в полиции отметили, что траулер все еще горит и работа по тушению продолжается.
"Траулер все еще горит, и работа по тушению продолжается", — добавили в полиции.
Согласно СМИ, траулер стоял в порту на ремонте, и пожар, по предварительным данным, произошел во время сварочных работ.
Уточняется, что на борту судна находились 29 человек.
Ранее сообщалось, что 12 моряков пострадали из-за пожара на российском траулере в Норвегии.
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Другое , Норвегия
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