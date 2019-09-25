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Зеленский рассказал Трампу о «двух войнах» на Украине 

RT на русском 17 минут назад
Зеленский рассказал Трампу о «двух войнах» на Украине
Фото: RT на русском
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что на Украине в настоящее время две войны.
«Спасибо за вашу поддержку, особенно сейчас, когда, как вы знаете, у нас две войны на Украине. Первая с коррупцией… Здесь мы одержим победу… И мой приоритет заключается в завершении войны в Донбассе и возвращении наших территорий», — сказал Зеленский.
Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».
Ранее Зеленский, выступая на ГА ООН, заявил, что, пока на Украине идёт война, никто не может чувствовать себя в безопасности.
В конце мая Зеленский также заявлял, что Украина ведёт «две войны»: с Россией и «войну с коррупцией внутри страны».
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Другое , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ООН , США
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