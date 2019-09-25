Похищенный в Тюменской области младенец найден мертвым

Заводоуковске Тюменской области правоохранители задержали 23-летнюю местную жительницу, которая подозревается в похищении и убийстве пятимесячного ребенка. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Омск. По данным ведомства, заявление об исчезновении младенца поступило в местную полицию 24 сентября в 17.30 (совпадает с мск). После этого правоохранители приступили к поискам малыша. По данным источника портала 72.ru, девушку нашли в районе лесополосы — в 30 метрах от трассы Тюмень

«В руках у нее обнаружено тело ребенка. Подозреваемую сейчас допрашивают следователи. Проводится осмотр места происшествия, назначено проведение судмедэкспертизы для установления причины смерти ребенка, — сообщили порталу в Заводоуковском межрайонном следственном отделе.

Как пишут местные СМИ, 23-летняя Виктория Айметдинова около трех лет встречалась со старшим братом пропавшего ребенка. Жили они вместе в Тюмени. С родителями возлюбленного девушка познакомились два года назад — после рождения грудничка Айметдинова не раз оставалась приглядывать за ним. Так случилось и 24 сентября — в этот день взрослые якобы уехали на похороны 16-летнего сына их знакомых, который умер в результате отравления угарным газом.

«У моего мужа есть взрослый сын от первого брака, Виктория — это его сожительница. Они вместе живут четвертый год. Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына! Стали ей звонить по телефону, но он отключен. Посмотрели, она ничего для Богдана не взяла: ни бутылочку, ни памперсы, — рассказала 72.ru мать погибшего мальчика.

Между тем местные жители отметили, что около 21.00 24 сентября они видели 23-летнюю девушку на улице Мелиораторов. «Она искала сигарету, мы отправили ее к магазину „Монетка“. Говорила, что станет звездой через два дня, что скоро о ней все узнают. Она еще размахивала руками. Мы сняли это на видео», — отметил очевидец.

Cоседка семьи, в которой погиб малыш, в свою очередь поделилась беседой с кинологом, который помогал задерживать девушку. «Я узнала об этом только в восемь утра, я пошла до отца ребенка, узнать, правда ли это. И да, это все подтвердилось. А час назад мимо прошли мужиков 50, они как волонтеры пошли, видимо, искать, с ними женщина-кинолог с собакой. Я спросила, есть ли какие-то новости. Она ответила, что нашли в лесу вещи ее: термос, шапку, сумку и памперс детский», — сообщила она.

После похищения девушка удалила свои страницы в соцсетях: личные профили в инстаграм и «ВКонтакте». Телефон она также отключила.

По информации источника 72.ru, произошедшее не было случайностью. Айметдинова якобы заранее готовила план по похищению ребенка — не исключено, что с целью отомстить бывшему возлюбленному за расставание. Между тем отец ребенка подчеркивает, что подозреваемая три дня жила в доме его семьи, и все было нормально.

Следственном комитете правоохранители завели против девушки уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Как утверждает 72.ru, Айметдинова уже имела судимость — в 2015 году она в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудника полиции и несколько раз ударила его. Сделала девушка это из-за того, что полицейский попросил ее вести себя прилично и не материться в общественном месте.

До этого инцидента, зимой 2014 года, тогда еще 18-летняя Виктория Айметдинова, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного из общежитий города Муравленко напала на несовершеннолетнюю девочку. Она нанесла ей пять ударов по лицу и телу.

«Приговором мирового судьи судебного участка города Муравленко Виктория Айметдинова была осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей «Нанесение побоев из хулиганских побуждений» к наказанию в виде исправительных работ, — уточняли в местной прокуратуре. В качестве компенсации жительницу Тюменской области обязали выплатить 15 тыс. рублей в пользу потерпевшей.