Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Российская сторона в ближайшее время собирается оказать гуманитарную помощь Венесуэле . В частности, поставить жителям государства 1,5 млн доз вакцины против гриппа. Как отметил российский лидер Владимир Путин во время встречи с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро , количество доз, поставляемых на постоянной основе может быть в разы больше.

«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 млн доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до 5 млн доз», — передает РИА «Новости» слова Владимира Путина.

Кроме того, президент России отметил, что отношения между странами развиваются поступательно. Так, за последние месяцы, по словам главы государства, рост товарооборота составил 10%.

«В значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе сельхозпродукции. Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии», — подчеркнул российский президент во время встречи с Николасом Мадуро, которая прошла в среду, 25 сентября, в Кремле.

Путин также обратил внимание на то, что « Россия , в целом, проинвестировала примерно $4 млрд в экономику Венесуэлы», участвуя в инвестиционных проектах в сфере энергетики, реализуемых на территории союзнического государства.

Кроме того, во время переговоров глав двух держав было подчеркнуто, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента. Российский президент также отметил, что выступает за проведение диалога между Николасом Мадуро и оппозиционными силами.

«Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», — сказал Путин.

В свою очередь, венесуэльский лидер отметил, что сотрудничество между Москвой и Каракасом поддерживается в различных областях. В частности, он имел в виду встречу межправительственной комиссии высокого уровня, которая прошла в мае. «И многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены», — добавил глава Венесуэлы.

По его словам, речь идет о целом ряде направлений: продовольствии, здравоохранении, энергетике и других областях.

По словам Мадуро, нынешняя встреча с российским коллегой позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также «посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей, и выстроить планы на будущее». В заключение он добавил, что венесуэльские власти «всегда чувствуют себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь».

Пока Россия поддерживает отношения с легитимными венесуэльскими властями, американская сторона выделяет деньги оппозиции.

Как передает РИА «Новости», ранее в агентстве США по международному развитию (USAID) сообщили о предоставлении $52 млн оппозиции Венесуэлы. Такое решение озвучил глава агентства Марк Грин на совместном с венесуэльскими оппозиционерами заседании.

В сообщении говорится, что эти деньги будут направлены на развитие, в частности, на помощь «временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо , его правительству и народу страны», а также на поддержание «независимых СМИ, гражданского общества и на восстановление сектора здравоохранения».

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро начались в январе этого года, вскоре после того как он был приведен к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. При этом его признали некоторые западные страны во главе с США. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро.