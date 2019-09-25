Добронравов заявил, что съемкам «Сватов» мешают политические причины

Российский актер Федор Добронравов раскрыл подробности работы над седьмым сезоном сериала «Сваты». Исполнитель роли Ивана Будько рассказал, что предлагал коллегам приостановить съемки, но искренний интерес зрителей заставил его осознать необходимость активной работы над проектом. В интервью «Известиям» 58-летний актер признался, что благодаря любви поклонников и отличной съемочной группе не чувствует усталости от съемок в «долгоиграющем» сериале.

«В «Сватах» великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в нем нет ничего, кроме добра, — ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла, — сказал Добронравов, — В какой-то период, после того, как мы сняли уже шесть сезонов, я предложил завершить проект или сделать перерыв. Ведь шесть лет подряд мы занимались только этим сериалом. Но прошло пять лет, и я понял, как зрители полюбили его, нас постоянно спрашивают, как дела у героев, будет ли продолжение. Тогда мы решили возобновить съемки».

Он уточнил, что из-за геополитических проблем команда была вынуждена два года снимать «Сватов» на территории Белоруссии . По словам актера, часть проекта уже готова, и, несмотря на все неурядицы, съемки продолжатся.

«Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона», — сообщил Добронравов.

В июне глава Госкино Украины Филипп Ильенко записал видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому , в котором потребовал запретить показ сериала «Сваты» на телеканале «1+1», передает ТАСС.

Службы безопасности Украины. Он заявил, что популярный сериал смог вернуться на экраны в результате решения Окружного административного суда Киева, отменившего приказы Госкино, Министерства культуры

«Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал, и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством», — сказал глава Госкино Украины.

Также Ильенко выразил убеждение в том, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта и лежит в духовной и политической плоскостях. Он подчеркнул, что президент Украины должен быть заинтересован в формировании положительного морального облика страны, который в сериале ставится под сомнение.

«Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем, сегодня вы — президент Украины, — обратился Ильенко к Зеленскому, — Я считаю, что именно вы должны решить дальнейшую судьбу сериала и продемонстрировать, что для вас является приоритетом — возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью государства».

В своем сообщении он напомнил о Добронравове, исполнившем главную роль в «Сватах» и в ноябре 2017 года внесенном в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины. Тогда же было отменено разрешение на показ сериала.

Сам Добронравов, внесенный в черный список сотрудниками СБУ за посещение Крыма, называл обвинения в свой адрес безосновательными.

«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу [на Украину]. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», — говорил Добронравов в комментарии РИА «Новости».

Согласно версии представителей спецслужб, актер неоднократно выступал «с публичными заявлениями антиукраинского характера» и нарушал закон «Об обеспечении прав и свобод граждан», а также «правовой режим на временно оккупированной территории Украины».