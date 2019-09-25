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Украинского политолога Ковтуна изгнали из студии «России 1» 

Газета.Ru 5 часов назад
Одиозного украинского политолога Вячеслава Ковтуна в очередной раз выгнали из студии российского телеканала. Инцидент произошел в эфире передачи «Кто против?» на канале «Россия 1».
«Вообще не даете мне говорить!» — крикнул Ковтун ведущему Дмитрию Куликову после продолжительной резкой тирады.
Украинский эксперт также предложил ведущему дать ему «красную карточку», после чего Куликов изгнал Ковтуна.
Уходу политолога предшествовало эмоциональное обсуждение участниками программы задержания на польской границе экс-супруги начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева. СМИ сообщали, что женщина вместе с двумя украинцами и одним хорватом пыталась вывезти €650 тыс. Участники возмущались уровнем украинской коррупции, но Ковтун решил указать на случаи коррупции среди силовиков в России.
Он вспомнил о деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве, и начал громко перечислять имущество, изъятое у российского силовика. После ухода из студии Ковтуна, ведущий заявил, что изъятые у Черкалина средства вернулись в бюджет, а Князев «подал в отставку и оставит свои деньги себе».
Следственный комитет России считает полковника Черкалина виновным в хищении 490 млн рублей и получении взятки в $850 тысяч. Вместе с ним под стражу были взяты еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
В начале сентября Вячеслава Ковтуна уже выгоняли из студии программы «Кто против?» — ведущему Сергею Михееву пришлись не по нраву заявления украинского политолога о немецкой прессе.
Ковтун весьма грубо ответил главному редактору немецкого журнала World Economy Александру Сосновскому, рассказывавшему о поставках оружия из Германии на Украину.
«Да пошла она в жопу, эта немецкая пресса!» — прокричал украинский политолог. После того, как Ковтун покинул студию, Сосновский иронично заявил, что его визави «назвал то, чем сам является», передает ФАН.
Ковтун, хотя и известен как «телевизионный русофоб», вызывает раздражение даже у украинских националистов. В декабре 2018 года его внесли в базу «Миротворец», где собраны данные о «врагах Украины». Ковтун попал в базу данных сайта за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».
Стоит отметить, что по неподтвержденным сведениям, Ковтун и ряд других известных антигероев российских политических ток-шоу получают очень солидные гонорары.
В июле телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских каналах, передает НСН.
Как отметил Соловьев, в случае изгнания с телевидения, Ковтун «будет в канаве в городе Киеве», поскольку политологу негде жить на Украине.
Иностранных экспертов уже не в первый раз выгоняют с эфиров российских телепередач. В апреле этого года Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт случился во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Обстановка накалилась до предела, когда речь зашла о том, должна ли Польша нести ответственность за события Второй мировой войны.
После того, как польский политолог обвинил СССР в невмешательстве в геноцид польских евреев, Соловьев позвал охрану, потребовал вынести Корейбу и сжечь стул, на котором сидел поляк.
Спустя неделю после изгнания Корейбы с «России 1» ведущий программы «Время покажет» на «Первом» Антон Кузичев прогнал эксперта Александра Сытина. В эфире обсуждали пожар в соборе Парижской Богоматери, который сравнили с трагедией в Одессе в 2014 году, когда при поджоге Дома профсоюзов погибли почти 50 человек.
Сытин призвал не сравнивать ущерб «важнейшей культурной ценности Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе, после чего Кузичев попросил его удалиться. Однако вскоре Сытин вернулся на передачу. Ведущий Артем Шейнин заявил, что политолог попросил прощения за свои слова. «Сытин сегодня утром в эфире нашей программы извинился», — подчеркнул он.
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Комментарии
Другое , Дмитрий Куликов , Андрей Васильев , Сергей Михеев , Дмитрий Фролов , Кирилл Черкалин , Владимир Соловьев , Артем Шейнин , Сергей Князев , Вячеслав Ковтун , ФСБ , СКР
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