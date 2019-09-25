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Несколько грузовых судов застряли на границе Финляндии и России 

РЖД-Партнер 1 час назад
Несколько грузовых судов застряли на границе Финляндии и России
Фото: РЖД-Партнер
«Оформление проводится в обычном режиме, но в случае скопления Пограничное управление рекомендует следующим из Финляндии грузовым судам, которые заявились на оформление на МПП Брусничное, осуществить остановку на якорных стоянках 18 и 18Д», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, ремонт продлится до 27 сентября, капитаны на российской стороне о внештатной ситуации предупреждены.
Как пишет местное издание Etela-Saimaa со ссылкой на руководителя подразделения по внутренним водным путям Теро Сикиё из Транспортного агентства Финляндии, дефект в опоре для шлюзовых ворот Соскуа был обнаружен вечером 24 сентября. При такой неисправности использовать их нельзя. В момент поломки три судна шли из России в Финляндию, пять — в противоположную сторону. Один сухогруз застрял в Сайменском канале в районе шлюза.
Финляндия, которая арендует у России Сайменский канал, совсем недавно завершила ремонт шлюзовых ворот. Соскуа были заменены этой зимой, поэтому поломка стала для финнов неожиданной. Пока неясно, произошло ли это из-за ошибки при установке ворот.
Ранее сообщалось, что Сайменский канал хотят углубить.
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Другое , Финляндия
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