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Невероятно яркий метеор напугал жителей Лондона 

Реальный мир космоса 4 часа назад
Невероятно яркий метеор напугал жителей Лондона
Фото: Реальный мир космоса
Вчера вечером Лондон в буквальном смысле осветил внушительных размеров метеор или, как еще называют такие объекты, — метеороид. Местные жители заходили в Твиттер, чтобы обсудить появление неожиданного космического объекта над столицей Англии.
По словам очевидцев,
которым удалось увидеть огненный шар,
метеор пролетел над Лондоном 24 сентября,
в 7:45 вечера по московскому времени.
Пролет метеора был подтвержден Сетью метеорологических
наблюдений Великобритании. Группа
слежения за метеорами сняла огненный
шар в районе Восточного Барнета в Северном Лондоне, — они отметили, что «огромный огненный шар был запечатлен
на камеру слежения и был отчетливо виден
даже сквозь слой облаков».
Очевидцы вышли в социальные сети, чтобы сообщить о наблюдении метеорита. Пользователь
Twitter Крис Ченчи утверждает, что он был на борту рейса в лондонский Хитроу,
когда увидел огненный шар:
«Я летел на UAL934 и видел его перед посадкой. Синяя линия — мое лучшее предположение относительно местоположения и направления (с юго-востока на северо-запад). Это так круто!»
Наблюдатель Саманта Джексон также написала в Твиттере в разделе наблюдений за метеоритами: «Видела, когда гуляли с собаками в Хитчине, в Хартфордшире. Он действительно зеленого цвета. Рада, что нашла этот твит, потому что муженек не верил мне».
Роберт Керри спросил в Твиттере: «Кто-нибудь видел супер яркий метеор над Лондоном, летящий на север?
»Я нахожусь в Южном Лондоне, и в 7:15 вечера по московскому времени была ярко-бело-желтая, а затем ярко-сине-зеленая вспышка».
Астроном-любитель Джордж Миллер представил драматические кадры лондонского метеора, написав в Твиттере:
«Огненный шар виден из Лондона 24 сентября в 19:54 британской сетью наблюдений за метеоритами»
Метеороиды — это небольшие
каменистые или металлические космические
тела. Они значительно меньше, чем астероиды, и варьируются по размеру от мелких частиц до объектов диаметром в один метр. Объекты меньшего размера
классифицируются как микрометеориты
или космическая пыль.
Сообщение Невероятно яркий метеор напугал жителей Лондона появились сначала на RW Space.
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Комментарии
Другое , Джордж Миллер , Великобритания
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