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СК завел уголовное дело после самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска 

РИА Новости + ещё 8 11 часов назад
СК завел уголовное дело после самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска
Фото: РИА "ФедералПресс"
САМАРА, 26 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после смерти бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе СУСК по Самарской области.
Фомин скончался во вторник в больнице после попытки суицида. Чиновника, по данным следователей, обнаружила его супруга.
"Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", — сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что у Фомина были проблемы с сердцем, из-за чего чиновник с июля находился на больничном. По данным мэрии Новокуйбышевска, Фомин перенес несколько операций на сердце. В понедельник, по информации администрации, городская дума приняла досрочную отставку Фомина с поста главы Новокуйбышевска по состоянию здоровья.
Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них — гендиректором. Сейчас обязанности мэра исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.
Новокуйбышевск — город областного подчинения в Самарской области, там живут около 100 тысяч человек.
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Другое , Дмитрий Азаров , Владимир Фомин , СКР , РИА Новости , Новокуйбышевск , Самара , Самарская Область
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