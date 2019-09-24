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Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1» 

Lenta.ru 28 минут назад
Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1»
Фото: Lenta.ru
Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Куликов выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который сам попросил удалить его с эфира. Запись доступна на YouTube.
Ковтун попросил показать ему красную карточку, означающую изгнание из студии. Он объяснил это тем, что ему не дают говорить. Непосредственного перед этим ведущий прервал его речь с перечислением имущества, изъятого у полковника ФСБ России Кирилла Черкалина, которого обвиняют в коррупции.
Ковтун заговорил о деле Черкалина в связи с обсуждением задержания на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева Виктории. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии. Они пытались пронести через границу незадекларированные 650 тысяч евро (45,6 миллионов рублей). «Вот такие у вас честные ФСБ-шники. А вы рассказываете о жене Князева», — сказал Ковтун.
После изгнания Ковтуна из студии ведущий передачи объяснил разницу между делом Черкалина и Князевой. По его словам, изъятые у Черкалина средства пойдут в российский бюджет, а Князев «подал в отставку и спокойно со всем этим уедет, что жена не довезла».
Полковники Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов, а также их коллега Андрей Васильев были задержаны и арестованы в апреле 2019 года. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.
Ковтуна ранее также выгоняли из студии «России 1». В сентябре 2019 года ведущий показал политологу красную карточку из-за того, что он некорректно высказался в адрес немецких СМИ.
В сентябре 2017 года сообщалось, что ежемесячный доход Ковтуна и американского журналиста Майкла Бома, также участвующего в политических ток-шоу на российских телеканалах, может достигать одного миллиона рублей.
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Комментарии
Другое , Дмитрий Куликов , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Кирилл Черкалин , Сергей Князев , Вячеслав Ковтун , ФСБ , Польша
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