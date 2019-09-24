«Никому не вредит»: школьнику разрешили носить прическу футболиста

Прокуратура города Сосновоборска в Красноярском крае признала незаконными действия руководства местной школы №4, которое потребовало от школьника подстричь волосы. В противном случае ребенка грозились перевести на домашнее обучение, однако правоохранители отстояли его права, сообщается на сайте регионального ведомства.

Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу ученика, противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение», — заявили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры также уточнили, что помимо прочего администрация нарушила закон, разрешив журналистам брать у ребенка интервью и фотографировать его без уведомления родителей.

В результате, чтобы избежать повторения ситуации, прокурор вынес представление в адрес директора школы. В частности, он опротестовал незаконные положения правил внутреннего распорядка и положения о единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, утвержденные приказами руководителя школьной администрации.

«Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — уточнили в ведомстве.

О доследственной проверке конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске стало известно 12 сентября текущего года. Информация о ней появилась на сайте следственного управления СК РФ по региону. Причиной разбирательств стала «неподобающая», на взгляд завуча и директора школы, прическа ученика 4-ого класса — осветленные волосы, собранные в хвостик.

По словам родителей ребенка, выбор прически их сын связал с любимой игрой — футболом. И в частности со своим кумиром. Такие же бритые виски и обесцвеченные волосы, завязанные в хвостик, носит шведский футболист Златан Ибрагимович, нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Однако в школе такую тягу к футболу не оценили.

В начале текущего учебного года директор и завуч попросили мальчика сменить прическу на классическую, поскольку его внешний вид якобы не соответствует уставу школы. В противном случае администрация пригрозила переводом ребенка на домашнее обучение. Как вспоминают родители, в процессе разговора директор и завуч также упоминали сексуальные меньшинства. После этого семья была вынуждена обратиться в прокуратуру.

Как удалось установить правоохранителям, новые требования к школьникам вступили в силу только с нового учебного года — в частности, в одном из пунктов есть запрет экстравагантных стрижек или ярко окрашенных волос. В самой администрации школы №4 объяснили, что не собирались отстранять мальчика от занятий, поскольку это противоречит закону об образовании. Главной их целью было добиться соблюдения правил учебного заведения, так как единая форма прописана для всех обучающихся.

«У ребенка спрашиваем, один день, другой день, третий день: «Когда ты себя приведешь в порядок?» Он смеется мне в лицо. То есть никакой реакции нет. Я говорю: «Давай так. Завтра, если ты будешь опять вот так же себя вести, будем разбираться с родителями»,

Тем не менее доводы администрации школы сочли недостаточными в министерстве образования края. Ведомство сразу же встало на сторону ребенка и направило в школу предостережение с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся.

Позже министр образования региона Светлана Маковская также лично встретилась с родителями мальчика и извинилась за действия администрации школы. Чиновница также отметила, что нестандартная прическа — это личное дело ученика.

Поддержали школьника и многие польователи социальных сетей, которые даже придумали специальный хэштег — #ProkhorNeedsYourHelp — с которым они обратились к футболисту к Златану Ибрагимовичу с просьбой поддержать ученика. Спортсмен пока не отреагировал на призыв, однако вместо него откликнулся другой легендарный игрок — футболист итальянской команды Франческо Тотти . Слова поддержки в сторону четвероклассника он высказал во время церемонии Football Heroes Awards в Москве, сообщает издание Corriere dello Sport.

«То, что произошло, неправильно и сюрреалистично. Это несправедливо, когда человека, а тем более ребенка, притесняют лишь потому, что он следует за своим кумиром. Это ведь никому не вредит. Учителя должны задуматься», — заявил Тотти.

Бывший капитан сборной России, а ныне советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин также выразил поддержку мальчику, передает Sport24. Чтобы ободрить ребенка, он пригласил его на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Россия — Шотландия. Позже к нему присоединилась вся сборная России.

«Сборная России присоединяется к Алексею Смертину. Желаем (мальчику) стать крутым футболистом вне зависимости от прически и, конечно, будем рады видеть на матче!» — говорится в сообщении, опубликованном инстаграме национальной команды.