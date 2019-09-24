Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломатическая война между Россией и США: Вашингтон сделал новый ход 

News.ru 2 часа назад
Разгоревшаяся ещё во времена президента Барака Обамы дипломатическая война между Россией и США давно перешла в фазу затяжной, где обе стороны периодически делают выпады в отношении друг друга и обмениваются взаимными упрёками. В такой форме взаимодействия становится важным уколоть побольнее, при этом не доводя напряжение до критического уровня.
До сих пор Москва и Вашингтон портили друг другу настроение по довольно незначительным (с точки зрения государств, конечно; люди, случайно попавшие в этот переплёт, полагаю, были расстроены крайне) поводам: наши не пускали американских учителей и парочку сенаторов из «чёрного списка», Вашингтон закрывал въезд российским артистам и спортсменам. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в разжигании новой холодной войны, а для своего оправдания использовали юридическую казуистику. Но в этот раз США, кажется, немного заигрались и хватили через край.
Утром 24 сентября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что он и ещё ряд делегатов от России, которые должны были принять участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получили американские визы. Само он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей оправдания». Ситуация, действительно, выглядит неприятной. По большому счёту, надо понимать, что делегаты от России ехали вовсе не в США и даже не в Нью-Йорк, а в штаб-квартиру ООН, которая располагается на участке земли, принадлежащем всем странам-членам Организации. И то, что американцам выпала честь содержать этот клочок земли внутри своих границ, вовсе не означает, что они являются хозяевами всей ООН. Хотя, думаю, движимые идеей американской исключительности политики в США со мной сильно бы не согласились, возможно, даже не поняли, что я имею в виду.
Сами США, как это принято, заявили о том, что российские политики нарушили сроки подачи документов на визу. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что все документы членами российской делегации были поданы в указанные сроки. Более того, документы, которые подавались заранее, были возвращены с формулировкой «рано сдали».
Что-то у ребят сломалось капитально, — резюмировала она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также был очень возмущён и заявил, что на случившееся жестко должна отреагировать не только Москва, но и ООН, потому что вся эта история напрямую касается Организации и её штаб-квартиры.
Так или иначе, нас ждёт впереди ещё много, очень много заявлений разной степени убедительности, в которых будут цитироваться многочисленные пункты международных договоров, в соответствии или в нарушение которых действовали Москва и Вашингтон. Штука в том, что если кто-то не в состоянии удержаться от соблазна использовать главную международную организацию планеты в довольно рутинной уже двусторонней дипломатической возне, то, быть может, ему стоит из благородства добровольно отказаться от такой ноши? Уверен, штаб-квартира ООН прекрасно разместилась бы, например, в Минске, там уже привыкли принимать различные международные саммиты.
Но если серьёзно, во избежание в будущем подобных эксцессов имеет смысл ввести специальную визу ООН, которая позволяет её держателю въехать в Нью-Йорк, и заниматься оформлением документов должна сама Организация. Тогда никто не сможет влиять на её работу таким вот неоднозначным способом.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
News.ru: последние новости
Продюсер «Симпсонов» Джоэл Мендел скончался в США Продюсер «Симпсонов» Джоэл Мендел скончался в США Пенсионерка из России скончалась в турецкой больнице Пенсионерка из России скончалась в турецкой больнице Сбербанк через «дочку» строит винный парк в Ялте Сбербанк через «дочку» строит винный парк в Ялте
Комментарии
Другое , Дмитрий Песков , Барак Обама , Мария Захарова , Константин Косачев , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Совет Федерации , Москва , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп3
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы5
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности3
Малышева назвала причины долголетия россиян
Малышева назвала причины долголетия россиян12
Подросток умер во время занятий спортом
Подросток умер во время занятий спортом1
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
01:54
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
Происшествия Криминал
Малышева назвала причины долголетия россиян
01:35
Малышева назвала причины долголетия россиян
Общество
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
04:10
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Происшествия
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение