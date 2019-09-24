Дипломатическая война между Россией и США: Вашингтон сделал новый ход

Разгоревшаяся ещё во времена президента Барака Обамы дипломатическая война между Россией США давно перешла в фазу затяжной, где обе стороны периодически делают выпады в отношении друг друга и обмениваются взаимными упрёками. В такой форме взаимодействия становится важным уколоть побольнее, при этом не доводя напряжение до критического уровня.

До сих пор Москва и Вашингтон портили друг другу настроение по довольно незначительным (с точки зрения государств, конечно; люди, случайно попавшие в этот переплёт, полагаю, были расстроены крайне) поводам: наши не пускали американских учителей и парочку сенаторов из «чёрного списка», Вашингтон закрывал въезд российским артистам и спортсменам. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в разжигании новой холодной войны, а для своего оправдания использовали юридическую казуистику. Но в этот раз США, кажется, немного заигрались и хватили через край.

Утром 24 сентября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что он и ещё ряд делегатов от России, которые должны были принять участие в заседании Генассамблеи ООН Нью-Йорке , не получили американские визы. Само он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей оправдания». Ситуация, действительно, выглядит неприятной. По большому счёту, надо понимать, что делегаты от России ехали вовсе не в США и даже не в Нью-Йорк, а в штаб-квартиру ООН , которая располагается на участке земли, принадлежащем всем странам-членам Организации. И то, что американцам выпала честь содержать этот клочок земли внутри своих границ, вовсе не означает, что они являются хозяевами всей ООН. Хотя, думаю, движимые идеей американской исключительности политики в США со мной сильно бы не согласились, возможно, даже не поняли, что я имею в виду.

Сами США, как это принято, заявили о том, что российские политики нарушили сроки подачи документов на визу. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что все документы членами российской делегации были поданы в указанные сроки. Более того, документы, которые подавались заранее, были возвращены с формулировкой «рано сдали».

Что-то у ребят сломалось капитально, — резюмировала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также был очень возмущён и заявил, что на случившееся жестко должна отреагировать не только Москва, но и ООН, потому что вся эта история напрямую касается Организации и её штаб-квартиры.

Так или иначе, нас ждёт впереди ещё много, очень много заявлений разной степени убедительности, в которых будут цитироваться многочисленные пункты международных договоров, в соответствии или в нарушение которых действовали Москва и Вашингтон. Штука в том, что если кто-то не в состоянии удержаться от соблазна использовать главную международную организацию планеты в довольно рутинной уже двусторонней дипломатической возне, то, быть может, ему стоит из благородства добровольно отказаться от такой ноши? Уверен, штаб-квартира ООН прекрасно разместилась бы, например, в Минске, там уже привыкли принимать различные международные саммиты.

Но если серьёзно, во избежание в будущем подобных эксцессов имеет смысл ввести специальную визу ООН, которая позволяет её держателю въехать в Нью-Йорк, и заниматься оформлением документов должна сама Организация. Тогда никто не сможет влиять на её работу таким вот неоднозначным способом.