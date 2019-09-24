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В Кремле отреагировали на выступление экоактивистки Греты Тунберг 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 4 часа назад
В Кремле отреагировали на выступление экоактивистки Греты Тунберг
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экологические проблемы, которые подняла в своем выступлении 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг на саммите ООН, находят отражение в политике России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой, те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят свое отношение в международной политике нашей страны», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Он напомнил, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату и в целом «уделяет много внимания вопросам экологии и изменения климата».
«Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что девочке нужно объяснить, что «страны уже делают очень много» для решения проблем в области экологии и климата.
Песков отметил правильную постановку вопроса Тунберг. Кроме того, он выразил надежду, что девочка не будет «переживать эмоциональную перегрузку» и с ней «все будет нормально».
Ранее президента США Дональда Трампа позабавило заявление Тунберг. При этом телеведущий Владимир Соловьев заявил, что она является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.
Напомним, экоактивистка Грета Тунберг, которую выдвинули на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.
Она указала, что главы государств обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».
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Комментарии
Другое , Дмитрий Песков , Грета Тунберг , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , ООН , РИА Новости
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