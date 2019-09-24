Депутат Госдумы заметил в твите посольства США вмешательство в дела РФ

Василий Пискарёв. Публикация посольства США в Twitter с описанием маршрута несанкционированного митинга в Москве 3 августа являлась призывом к участию в шествии, уверен председатель комиссии Госдумы (ГД) по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ

Он добавил, что в ГД попросили известных в России и за рубежом лингвистов «всё-таки определить, что это было». В результате независимые эксперты, далёкие от политики, продолжает депутат, поддержали мнение парламентариев, что в сообщении посольства «имело место вмешательство», пишет «Интерфакс».

У нас есть подтверждение, что именно эта публикация, которую они там произвели, в ней всё-таки имели место скрытые смысл и агитация на участие в неразрешённом митинге и демонстрации, шествии, — пояснил Пискарёв.

Кроме представительства США 3 августа о несанкционированном митинге сообщила немецкая газета Deutsche Welle. Издание призвало выходить на акцию.

В несогласованной акции за честные выборы в центре Москвы 3 августа, по данным столичного главка МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. За различные правонарушения задержаны примерно 600 человек. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из участников митинга, во время задержания которого получил вывих руки сотрудник ОМОНа.