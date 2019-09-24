Канада планирует в 2020 году передать Якутии бизонов

ЯКУТСК , 24 сен — РИА Новости. Канада в 2020 году планирует очередную передачу бизонов в Якутию , в рамках Северного форума в Якутск прибыла делегация во главе с представителем посольства Канады в России , сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Во вторник в столице Якутии стартовала международная конференция «Форум по устойчивому развитию северных территорий», где участвуют представители восьми приполярных государств и стран Северо-Восточной Азии. В рамках форума в правительстве республики состоялась встреча вице-премьера Якутии Кирилла Бычкова с руководителем политического отдела посольства Канады в РФ Бруно Нордесте. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между канадскими регионами и Якутией.

Нордесте сообщил, что две недели назад Канада объявила о новой арктической стратегии.

"Большой интерес для нас представляет научное сотрудничество в области изменения климата, сохранение культуры, традиций и образа жизни северных народов, разрешение существующих социальных проблем. Также мы хотим определить для себя возможности для будущего сотрудничества, в том числе по сохранению биоразнообразия, разведению бизонов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать четвертую передачу бизонов Якутии в 2020 году", — отметил гость из Канады.

Зампред правительства Якутии рассказал, что в декабре руководство республики планирует бизнес-миссию в Торонто и Оттаву. Якутская делегация примет участие в выставке строительных материалов.

"За 20-летний период мы наладили прочные партнёрские отношения по целому ряду направлений: минерально-сырьевые ресурсы, строительный сектор, производство строительных материалов, инфраструктура. Также мы реализовали программы по восстановлению популяции канадских бизонов, возвращению их на историческую родину — в Якутию, в сфере культуры и медицины", — отметил Бычков.

Кроме того, стороны обсудили проекты по сохранению языков коренных северных народов, в частности, с использованием искусственного интеллекта и оцифровке языков, по сохранению популяции домашних оленьих стад в Канаде, обмену опытом в сфере жилищного и дорожного строительства.