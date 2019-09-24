Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада планирует в 2020 году передать Якутии бизонов 

РИА Новости 2 часа назад
Канада планирует в 2020 году передать Якутии бизонов
Фото: РИА Новости
ЯКУТСК, 24 сен — РИА Новости. Канада в 2020 году планирует очередную передачу бизонов в Якутию, в рамках Северного форума в Якутск прибыла делегация во главе с представителем посольства Канады в России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Во вторник в столице Якутии стартовала международная конференция «Форум по устойчивому развитию северных территорий», где участвуют представители восьми приполярных государств и стран Северо-Восточной Азии. В рамках форума в правительстве республики состоялась встреча вице-премьера Якутии Кирилла Бычкова с руководителем политического отдела посольства Канады в РФ Бруно Нордесте. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между канадскими регионами и Якутией.
Нордесте сообщил, что две недели назад Канада объявила о новой арктической стратегии.
"Большой интерес для нас представляет научное сотрудничество в области изменения климата, сохранение культуры, традиций и образа жизни северных народов, разрешение существующих социальных проблем. Также мы хотим определить для себя возможности для будущего сотрудничества, в том числе по сохранению биоразнообразия, разведению бизонов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать четвертую передачу бизонов Якутии в 2020 году", — отметил гость из Канады.
Зампред правительства Якутии рассказал, что в декабре руководство республики планирует бизнес-миссию в Торонто и Оттаву. Якутская делегация примет участие в выставке строительных материалов.
"За 20-летний период мы наладили прочные партнёрские отношения по целому ряду направлений: минерально-сырьевые ресурсы, строительный сектор, производство строительных материалов, инфраструктура. Также мы реализовали программы по восстановлению популяции канадских бизонов, возвращению их на историческую родину — в Якутию, в сфере культуры и медицины", — отметил Бычков.
Кроме того, стороны обсудили проекты по сохранению языков коренных северных народов, в частности, с использованием искусственного интеллекта и оцифровке языков, по сохранению популяции домашних оленьих стад в Канаде, обмену опытом в сфере жилищного и дорожного строительства.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию Молодежь Запада требует перестать кормить Россию Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление Командир севшего в поле А321 не будет переезжать в подаренную квартиру Командир севшего в поле А321 не будет переезжать в подаренную квартиру
Комментарии
Другое , Кирилл Бычков , РИА Новости , Канада , Республика Саха (Якутия) , Якутск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США не пустили делегацию из РФ на Генассамблею ООН
США не пустили делегацию из РФ на Генассамблею ООН43
Украина требует от России новую границу
Украина требует от России новую границу435
МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США
МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США1
Вышинский получил работу в России
Вышинский получил работу в России
Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину
Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину2
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение