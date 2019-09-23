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В Сочи башня на горе Ахун официально признана аварийной после удара молнии 

Новая Кубань + ещё 3 1 час назад
Башню на горе Ахун признали аварийной после удара молнии
Фото: Новая Кубань
В Сочи по итогам проведенного технического обследования стало известно, что башня на горе Ахун признана аварийным объектом.
— На основании результатов обследования технического состояния сооружения, одной из главных рекомендаций стало ограничение полного доступа людей на башню, — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
Какие именно работы необходимо будет провести, станет понятно позднее. Также на данный момент неизвестна полная стоимость реставрации.
В Нацпарке уточнили, что техническое состояние башни постоянно находилось на контроле. Последний раз ремонт здесь проводился в 2004 году.
Как писала "Новая Кубань" ранее, в Сочи 22 июня удар молнии повредил один из самых популярных объектов туризма в городе — смотровую Башню на горе Ахун.
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Другое , Сочи
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