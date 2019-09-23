Башню на горе Ахун признали аварийной после удара молнии

В Сочи башня на горе Ахун официально признана аварийной после удара молнии

Сочи по итогам проведенного технического обследования стало известно, что башня на горе Ахун признана аварийным объектом.

— На основании результатов обследования технического состояния сооружения, одной из главных рекомендаций стало ограничение полного доступа людей на башню, — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Какие именно работы необходимо будет провести, станет понятно позднее. Также на данный момент неизвестна полная стоимость реставрации.

В Нацпарке уточнили, что техническое состояние башни постоянно находилось на контроле. Последний раз ремонт здесь проводился в 2004 году.

Как писала "Новая Кубань" ранее, в Сочи 22 июня удар молнии повредил один из самых популярных объектов туризма в городе — смотровую Башню на горе Ахун.