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Ольга Бузова выходит замуж! 

Popcake.tv 1 час назад
Ольга Бузова выходит замуж!
Фото: Popcake.tv
Вот это новость! Неужели известная отечественная телеведущая Ольга Бузова наконец нашла мужчину своей мечты и готовится к свадьбе? Готовы узнать подробности? Тогда читайте внимательно. Дело в том, что буквально накануне в сети появилось видео, где Ольга и известный видеоблогер Давид Манукян мило обнимаются в уютной квартире. Поклонники сразу же забили тревогу, утверждая, что Бузова уже успела съехаться со своим молодым человеком.
Впрочем, это всего лишь слухи, ведь чуть позже стало понятно, что эта была лишь деловая встреча Ольги и Давида: они вместе снимали вайн.
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