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Правительство обязало пристегивать детей ремнями безопасности в автобусах 

Rambler News Service + ещё 1 23 сентября 2019
Родителей обязали пристегивать детей ремнями в автобусах
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в любых автобусных экскурсиях дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение их по салону во время движения», — говорится в документе.
Ранее требование об обязательном пристегивании детей ремнями безопасности в организованных поездах существовало только для международных перевозок. Также по новым правилам упрощается организация детских перевозок в городах и пригороде. Теперь уведомлять Госавтоинспекцию о поездке за 24 часа, а не за двое суток, как было ранее.
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Другое , Безопасность , Дмитрий Медведев , ГИБДД
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