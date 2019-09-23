Москвичам предложили встретиться с White Lies

В продаже появились билеты на meet & greet с лондонской группой White Lies, концерт которой состоится в столице на этой неделе. Об этом сообщается на сайте клуба ГлавClub Green Concert, в котором пройдет мероприятие.

Отмечается, что поклонники коллектива, купившие такой билет, смогут встретиться с музыкантами, сделать с ними совместное фото и получить автографы. Однако организаторы обращают внимание на то, что билет будет действителен только вместе с билетом на концерт, который следует приобрести отдельно.

White Lies представят в Москве на мероприятии 27 сентября вышедший этой зимой альбом Five. Сами звезды постпанк-ривайвла называют его вехой, которая одновременно подводит итоги и «осваивает новые территории». «Это начало следующей захватывающей главы истории White Lies», — говорят артисты.

Десять лет назад группа дебютировала с пластинкой To Lose My Life, с которой впоследствии возглавила национальный хит-парад, получила премии MOJO и Q, а также сыграла на разогреве у Coldplay и Muse и выступила на крупнейших мировых фестивалях, среди которых — Гластонбери и Coachella. Шоу в ГлавClub Green Concert станет частью масштабного мирового турне в поддержку альбома.

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