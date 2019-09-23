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Российские химики уничтожат самые страшные вирусы человека 

Популярная механика + ещё 1 10 часов назад
Российские химики уничтожат самые опасные вирусы
Фото: РИА Новости
Исследователи под руководством профессора Сколтеха Павла Трошина уже подготовили несколько эффективных подходов для синтеза растворимых в воде производных фуллеренов, а сейчас обнаружила новую реакцию для производных фуллеренов.
«Наша последняя работа посвящена синтезу высокоэффективных ингибиторов опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, различные разновидности гриппа, вирус простого герпеса и цитомегаловирус, с использованием производных фуллеренов в качестве многофункциональной платформы. Обнаруженная нами уникальная «обращенная реакция Арбузова» позволяет осуществлять тонкую настройку противовирусных свойств новых соединений и устанавливать важнейшие корреляции между структурой соединений и их противовирусной активностью», — отметила первый автор опубликованной в журнале Organic & Biomolecular Chemistry работы, аспирант Сколтеха Ольга Краевая.
Квантово-химические расчёты позволили отыскать реакцию, которая помогла получить недоступные ранее растворимые в воде производные фуллерены с высокой противовирусной активностью. Учёные отметили, что открытие поспособствует созданию эффективных противовирусных препаратов, подавляющих резистентные линии вирусов для борьбы с неизлечимыми на сегодняшний день инфекциями.
Напомним, фуллерен С60 — это уникальная форма углерода, молекула которой напоминает по форме футбольный мяч с атомами углерода в вершинах пяти— и шестиугольников которого находятся атомы углерода. Фуллерены отличается уникальными биологическими свойствами, но при этом фуллерены и их классические производные нерастворимы в воде и биологических средах — это делает сложным их использование в медицине.
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