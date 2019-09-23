Николай Панков подводит итоги флешмоба в Инстаграм 

Скоро будут подведены итоги флешмоба, который запустил на своей странице в Инстаграм депутат Государственной Думы Николай Панков.
Ранее он предложил своим подписчикам, а также всем пользователям популярной соцсети выкладывать в своих аккаунтах фотографии или видео, отражающие их впечатления, эмоции, открытия, сделанные в августе. При этом, помечая их хештегом #параслов64. Темы предлагались самые разные: отдых, новые места, которые удалось посетить, природа, погода, время, проведенное с близкими людьми, красота родного края и так далее.
«Засентябрило за окном, засентябрило. Это не песня Софии Ротару, а это говорит о том, что подходит к завершению мой конкурс #параслов64. Листайте карусель. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, получат от меня большое спасибо. Но, как и говорили, кое-какой еще сюрприз. Вот такая интрижка. Три человека, набравшие наибольшее количество голосов — встречаемся на подведении итогов», — обратился к своим подписчикам в Инстаграм Николай Панков.