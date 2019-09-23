Николай Панков подводит итоги флешмоба в Инстаграм

Скоро будут подведены итоги флешмоба, который запустил на своей странице в Инстаграм депутат Государственной Думы Николай Панков.

Ранее он предложил своим подписчикам, а также всем пользователям популярной соцсети выкладывать в своих аккаунтах фотографии или видео, отражающие их впечатления, эмоции, открытия, сделанные в августе. При этом, помечая их хештегом #параслов64. Темы предлагались самые разные: отдых, новые места, которые удалось посетить, природа, погода, время, проведенное с близкими людьми, красота родного края и так далее.