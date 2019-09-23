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Соловьев оценил ответ Кудрина Шойгу про сокращение военных расходов 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Соловьев оценил ответ Кудрина Шойгу про сокращение военных расходов
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина в ответ на слова министра обороны Сергея Шойгу, раскритиковавшего утверждения о якобы слишком большом военном бюджете России.
«Так вот что было «бременем» для нашей экономики! Оборонные расходы! Исходя из логики Кудрина, сейчас, когда они приведены к «разумной величине», экономика рванет вперед и вверх?» — написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«И каковы критерии эффективности в оборонке? С кем и чем собирается Кудрин сравнивать? А главное, когда будет рост экономики и уровня доходов граждан? Какая ситуация с созданием и модернизацией 25 млн рабочих мест к 2020 году? Такая задача была поставлена [президентом России Владимиром] Путиным. Как раз в оборонке такие места понятно где и как создавать. А в целом по экономике?» — продолжил журналист.
«Понимаю, что это не вопросы к Кудрину. Функции Счетной палаты иные. Но СП видит эффективность государственных затрат. Советы? Рекомендации? Может быть, ВПК не обуза, а локомотив экономического развития?» — отметил Соловьев.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявления о якобы слишком большом военном бюджете России, сказал, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, и экономистам надо работать именно над этим.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин позднее заявил, что не считает российские военные расходы слишком высокими. По его словам, президент Владимир Путин «привел расходы на оборону к разумной величине». Кудрин добавил, что нынешняя «цель — эффективность».
Ранее эксперты отметили заслугу Шойгу в том, что российские Вооруженные силы стали одними из лучших в мире при не самом большом бюджете.
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Комментарии
Другое , Сергей Шойгу , Алексей Кудрин , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Счетная палата
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