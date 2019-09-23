Особо опасная амнистия 

Репатриация капиталов использована против российского предпринимателя. Кремль подтверждает гарантии бизнесу ФСБ изъяла в Федеральной налоговой службе декларацию, поданную бизнесменом Валерием Израйлитом в рамках амнистии капитала, и использовала ее в уголовном деле против него. Он обвиняется сразу по трем статьям: валютные операции с использованием подложных документов, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем, и мошенничество. Как считает следствие, Израйлит входил в преступную группу, которая поставляла некачественные трубы для строительства порта «Усть-Луга», выводя при этом незаконно полученные средства за границу. Израйлит был арестован в декабре 2016 года. Сейчас его дело поступило в один из судов Санкт-Петербурга. По словам его адвоката Виктории Бурковской, которые приводит «Интерфакс», в деле в качестве доказательств фигурируют данные спецдекларации, поданной бизнесменом в рамках амнистии капитала. «Нарушен не только дух закона об амнистии капиталов, но и его буква», — убежден уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, которые приводит пресс-служба, статьи, инкриминируемые Израйлиту, не значатся в законе о добровольном декларировании активов и счетов, который гарантирует декларанту отсутствие уголовного преследования из-за сведений, указанных в декларации. В то же время другие пункты этого закона прямо указывают, что сведения спецдекларации не могут быть использованы ни в качестве основания для возбуждения уголовного дела, ни в качестве доказательств по нему, если только сам декларант не настаивает на их приобщении. «Некоторая целенаправленная „однобокость“ суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые ставились при разработке закона», — считает Титов. Как говорится в сообщении его пресс-службы, бизнес-омбудсмен намерен обратиться к председателю Верховного суда РФ с просьбой выпустить постановление с более детальной трактовкой закона. А генпрокурора Борис Титов намерен просить провести проверку всех других дел, связанных с амнистией капиталов. Президент Путин еще в 2014 году, объявляя амнистию капитала, гарантировал ее участникам, что они не столкнутся с уголовным или административным преследованием. Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что гарантии Владимира Путина участникам репатриации капиталов остаются в силе. На вопрос, можно ли доверять словам главы государства, Песков сказал: «Безусловно, можно доверять словам президента. Нужно доверять словам президента. Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов». В целом все верно. Президент давал гарантии, а не ФСБ. ФСБ ничего не обещала. Значит, и обещаний не нарушала.
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Другое , Дмитрий Песков , Валерий Израйлит , Борис Титов , Владимир Путин , ФСБ , Федеральная налоговая служба , Интерфакс , Санкт-Петербург
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