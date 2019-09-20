Токио признал, что вывезенные из России останки могут не принадлежать японцам

Министерство здравоохранения , труда и благосостояния Японии признало, что вывезенные из Сибири останки почти 600 человек могут не принадлежать японцам. Останки вывозились в рамках программы возвращения японцев, погибших во Второй мировой.

По информации Japan Times, эксперты предупреждали японское ведомство, что вывезенные останки могут не принадлежать соотечественникам, однако оно ничего не сообщило об этом общественности и российской стороне, сообщает «ИноТВ».

Программа обнаружения останков японцев в России существует уже 20 лет, поиски велись в восьми локациях, включая Иркутскую область и Хабаровский край. В период с 1999 по 2013 год в Японию были вывезены останки 581 человека.

Проводившие ДНК-тесты эксперты неоднократно предупреждали о том, что обнаруженные останки могут не принадлежать японцам. Однако издание отмечает, что Министерство здравоохранения предпочло скрыть такие оценки от общественности и российской стороны.

«Получив результаты исследований от российской стороны, заключившей, что это были японцы, мы забрали останки с собой. Мы не считаем, что мы проигнорировали, но понимаем, что это не снимает с нас ответственности», — сказал представитель ведомства.

На данный момент Япония должна провести ряд ДНК-тестов, чтобы установить принадлежность останков, решения об их судьбе будут приниматься по итогам консультаций с российской стороной.

В июле сообщалось о том, что Япония выяснила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки 16 человек не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны.