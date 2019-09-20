Катя IOWA пожаловалась в Сети на сотрудников «Аэрофлота»

«Аэрофлот» чуть не оставил Казань без концерта группы IOWA — во время разгрузки багажа сотрудники компании-перевозчика уронили инструмент музыкального бэнда, из-за чего тот чуть не разбился. О случившемся сама солистка Катя Иванчикова рассказала в Instagram. Девушка стала свидетелем неаккуратного обращения с ее ценным атрибутом.

«Какой ужас, у нас кейс упал! А там инструмент! «Аэрофлот», ну почему так? Он просто выпал», — возмутилась девушка. Ее напарник по сцене — Василий Буланов отметил, что подобные инциденты с аппаратурой чреваты тем, что в какой-то момент диджейский контроллер может просто не завестись, из-за этого выступление будет сорвано.

На опубликованных кадрах видно, как рядом с тележкой, предназначенной для чемоданов, в открытом виде лежит футляр, из которого виднеется многострадальное устройство. Работники компании-перевозчика при этом инструмент поднимать не спешат. Иванчикова, негодуя, отметила, что она не знает, как теперь со спокойной душой сдавать негабаритный багаж. До сих пор неизвестно, исполнит ли IOWA всем известные хиты. Не ясно также, удалось ли артистам решить с авиакомпанией вопрос полюбовно.

IOWA/Фото: скриншот https://www.instagram.com/katya_iowa/

Отметим, 20 сентября инди-группа IOWA должна была выступить в ресторане Leto. Трио не в первый раз приезжает в Казань, чтобы спеть там для местной публики. Жители Татарстана отмечают в соцсетях, что всегда с нетерпением ждут очередного хита Иванчиковой.

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