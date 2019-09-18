Басманный суд арестовал столичного адвоката Д. Хасавова по обвинению в воспрепятствовании правосудию

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал столичного адвоката Дагира Хасавова , обвиняемого в воспрепятствовании правосудию и принуждении к даче показаний, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Д. Хасавову меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила постановление судья Валентина Левашова.

По ходатайству следствия заседание проходило в закрытом от слушателей режиме.

Следователь мотивировал это ходатайство тем, что обвиняемый имеет статус адвоката по уголовному делу в Лефортовском суде Москвы в отношении Раюдина Юсуфова и Абдусамада Гамидова. Закрытый режим, по мнению следователя, необходим, чтобы обеспечить безопасность лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу. Прокурор выступил в поддержку следствия. Сам Д. Хасавов и три его адвоката настаивали на открытом заседании.

Д. Хасавова задержали 17 сентября в Лефортовском районом суде во время процесса по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана, где тот представлял интересы экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова. Вину в инкриминируемых деяниях Д. Хасавов не признал.

Вышеуказанное дело Лефортовский суд рассматривает с июня 2019 г. Чиновников обвиняют в растрате 40 млн руб., выделенных из бюджета Дагестана на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале (ч. 4 ст. 160 УК РФ).