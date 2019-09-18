Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр 

Российская Газета + ещё 59 2 часа назад
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр
Фото: Парламентская газета
Полицейская спецоперация проходит в эти минуты в Киеве. Здесь 42-летний мужчина угрожает взорвать мост через Днепр.
"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию", — приводит слова руководителя столичной полиции Андрея Крищенко его пресс-секретарь Оксана Блыщик в своем Facebook.
Местным СМИ удалось выяснить, что речь идет о 42-летнем мужчине. По данным сайта TheBabel он обвязан украинским флагом, у него длинные волосы с хвостом, рост 180 см.
Требования мужчина не выдвигал, но, как сообщили в полиции, сделал предупредительные выстрелы в воздух.
В Киеве приостановлено движение метрополитена от станции «Днепр» до станции «Лесная», город встал в пробках. Полиция квалифицировала ситуацию как «подготовку к террористическому акту».
В детских завтраках нашли токсины: чем они опасны
Российская Газета: последние новости
В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги мусорной реформы В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги мусорной реформы Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья Глава администрации Ялты ушел в отставку со всеми мэрами Крыма Глава администрации Ялты ушел в отставку со всеми мэрами Крыма
Другое , Андрей Крищенко , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сеть попала схема слежки за россиянами
В сеть попала схема слежки за россиянами
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже1
ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната
ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната2
Киев пошел на уступки по Донбассу
Киев пошел на уступки по Донбассу31
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Пожары
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
00:33
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
Политика Украина
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
03:12
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение