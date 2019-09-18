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Томский суд приостановил работу детсада за нарушения санитарных норм 

ТАСС 2 часа назад
ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска по иску регионального Роспотребнадзора приостановил на 30 суток работу детского сада № 72 за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщается в среду на сайте томского Роспотребнадзора.
"Изучив представленные управлением Роспотребназдора доказательства нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 30 суток", — говорится в сообщение.
Внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора выявила десять нарушений законодательства. В частности, в одной из групп использовались четырехуровневые кровати, не были представлены сведения о прививках у ряда сотрудников, имелись дефекты кухонного инвентаря.
На сайте дошкольного учреждения указывается, что в садике действует шесть возрастных групп, включая ясельные.
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Другое , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Томск
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