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Андрей Разин подаст в суд на Дмитрия Борисова 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Разин подаст в суд на Дмитрия Борисова
Фото: Russianshowbiz.info
Андрей Разин решил высказаться о Дмитрии Борисове и непосредственно передаче «Пусть говорят», ведущим которой он является.
Первым делом продюсер опубликовал снимок Борисова, на котором он запечатлен в обнимку с неким парнем. Фото было сделано 4 года назад, положив слухи о нетрадиционной ориентации Дмитрия. Впрочем, Разин написал совсем о другом, заявив, что негативно относится к команде ток-шоу из-за того, что они неверно истолковали его слова в отношении Анастасии Заворотнюк.
Разин взывает к поклонникам и обещает, что не оставит эту ситуацию безнаказанной. Продюсер рекомендует Борисову и «Первому каналу» готовиться к суду.
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