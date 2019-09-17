Андрей Разин подаст в суд на Дмитрия Борисова

Первым делом продюсер опубликовал снимок Борисова, на котором он запечатлен в обнимку с неким парнем. Фото было сделано 4 года назад, положив слухи о нетрадиционной ориентации Дмитрия. Впрочем, Разин написал совсем о другом, заявив, что негативно относится к команде ток-шоу из-за того, что они неверно истолковали его слова в отношении Анастасии Заворотнюк

Разин взывает к поклонникам и обещает, что не оставит эту ситуацию безнаказанной. Продюсер рекомендует Борисову и «Первому каналу» готовиться к суду.