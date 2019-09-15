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Экс-хоккеист КХЛ Мусатов подозревается в мошенничестве на $ 800 тыс. 

Чемпионат.com + ещё 16 16 часов назад
Экс-хоккеист КХЛ Мусатов подозревается в мошенничестве на $ 800 тыс.
Фото: Чемпионат.com
Игорь Мусатов договорился о продаже криптовалюты и обманул клиента на 51 миллион рублей
Бывший хоккеист Игорь Мусатов вновь попал в криминальную хронику — 15 сентября его задержали по делу о мошенничестве. Это не первое нарушение закона известного дебошира, но на этот раз всё более чем серьёзно — его обвиняют в мошенничестве на сумму $ 800 тыс.
Что случилось
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Мусатов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время Мусатов задержан.
В начале 2018 года бывший хоккеист, действуя в составе организованной группы, встретился в Москве с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями. Мусатов договорился о продаже криптовалюты на $ 800 тыс., по телефону убедив собеседника В. М. Абеляна, что сделка прошла. Экс-хоккеист всё это время находился в федеральном розыске, 16 сентября будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
Известный хулиган и муж олимпийской чемпионки
Мусатову 31 год, но карьеру он уже завершил. В последний раз он выходил на лёд в сезоне-2016/17, когда сыграл 29 матчей за «Слован». Нападающий никогда не был результативным, а единственное, пожалуй, яркое пятно в карьере — плей-офф КХЛ 2011 года, когда он помог «Атланту» дойти до финала Кубка Гагарина, не раз забивая важные и победные шайбы. Мусатов получил известность не своими свершениями на льду, а хулиганскими выходками и благодаря своей именитой супруге — двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой. Пара поженилась в 2013 году — на свадьбу их благословила сама Ирина Винер — главный тренер сборной России по художественной гимнастике. Через год у Мусатова и Канаевой родился сын.
Хулиганские выходки и нарушения закона давно идут бок о бок с Мусатовым. Весной 2011 года он так громко праздновал победу «Атланта» над «Локомотивом» в одном из матчей полуфинальной серии, что устроил скандал в ресторане. Нападающий хотел продолжения банкета несмотря на то, что ресторан уже закрылся, угрожал сотрудникам. В итоге была вызвана полиция, и Мусатова задержали. Но потом отпустили, и уже на следующий день он снова был в составе «Атланта». В декабре 2011 года он, находясь за рулём «Мерседеса» без номеров, устроил гонку с полицией, которая закончилась лишь после того, как хоккеист врезался в здание одного из ресторанов — документов на машину у него с собой не оказалось. До этого случая Мусатов уже дважды лишался прав за нетрезвое вождение — в общей сложности на три года. Однако в ходе разбирательств хоккеист заявил, что во время инцидента был на пассажирском сидении. Спустя пару недель после этого случая произошёл новый скандал: на этот раз Мусатов избил водителя автобуса. По словам пострадавшего, Мусатову не понравилось, как тот припарковался. Весной 2015 года был ещё один алкогольный скандал — игрок отказывался платить по счёту в ресторане, агрессивно себя вёл, а когда его доставили в полицию, бросался ботинками в сотрудников правоохранительных органов.
После этого Мусатов ни в одной команде надолго не задерживался (да и до этого постоянно менял клубы), а фактически завершив карьеру (официально об этом не объявлялось), ударился в ещё более страшные загулы. В октябре 2017 года он устроил дебош в одном из ресторанов Москвы — напился и стал размахивать пистолетом с патронами. Так что нынешняя новость совсем неудивительна. Если всю жизнь идти по кривой дорожке, сама по себе она прямой не станет. Мусатова жизнь ничему не научила — и если до этого ему всё сходило с рук, то в этот раз он вряд ли отделается так легко.
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Другое , Евгения Канаева , Игорь Мусатов , Ирина Винер , Локомотив , Слован , МВД , Москва
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