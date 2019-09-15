Депутаты Мосгордумы поделились своими планами

Накануне выходных депутаты Мосгордумы поделились впечатлениями о прошедшей избирательной кампании и рассказали о первых инициативах, которые они планируют реализовать в столичном парламенте.

Прошедшие выборы в Мосгордуму были абсолютно конкурентными и по числу претендентов на одно депутатское кресло, и по числу представителей разных политических сил, и по борьбе, развернутой в ряде округов, где кандидаты шли практически вровень по числу голосов. При этом на 3605 избирательных участках зафиксировано всего около 60 юридически незначимых нарушений.

Отметим, что все они были оперативно отработаны.

По итогам голосования представительство политических сил в Мосгордуме расширилось. В сущности, это распределение аналогично существующим фракциями в Государственной думе , только с поправкой на городскую специфику и изменения политпредпочтений москвичей со времен выборов в Госдуму.

«Яблоко». Для формирования полноценного представительства граждан необходимо наличие в столичном парламенте разных политических сил. Так, в Мосгордуму вернулись традиционные системные оппозиционеры — «Справедливая Россия»

Но большинство голосов избиратели отдали сторонникам партии «Единая Россия» , которые шли как самовыдвиженцы. Сделано это было для того, чтобы еще на этапе сбора подписей можно было увидеть, поддерживают ли кандидатов москвичи. Таким образом произошло обновление Мосгордумы, которое отвечает запросам общества. Репрезентативная выборка всех основных политических сил — есть. Процесс голосования — прозрачный.

Депутат Мосгордумы Алексей Шапошников , избранный по 12-му округу, отметил, что, несмотря на непростую и конкурентную предвыборную кампанию, Единый день голосования прошел спокойно.

— Четыре или пять кандидатов на один депутатский мандат — это достаточно серьезная цифра. При этом необходимо отметить, что сам день голосования прошел без каких-либо серьезных нарушений или инцидентов, поэтому можно смело говорить, что выборы проходили честно и открыто, — сказал Шапошников.

Он добавил, что правильное юридическое оформление, аккуратное заполнение подписных листов — это с точки зрения работы было самым сложным моментом во время всей избирательной кампании.

По его словам, в предвыборную программу также были включены межрайонные и окружные проекты.

— Четко подготовленная программа с конкретными сроками и объемами исполнения, адресами и идеями, мне кажется, и была залогом успеха нашего штаба и нашей команды, — добавил Алексей Шапошников. — Если говорить о предвыборных обещаниях, которые необходимо выполнить в первую очередь, то нам необходимо продолжить борьбу за создание детского культурно-досугового центра на месте бывшего кинотеатра «Полярный». Это обещание, которое я давал своим избирателям, и я уверен, что смогу это обещание выполнить.

Самовыдвиженец, избранный депутат 4-го округа Мария Киселева , планирует в Мосгордуме приступить к разработке городской программы по развитию детского спорта с акцентом на дошкольный спорт.

— Планов много, но в первую очередь нужно проанализировать актуальное московское экологическое и градостроительное законодательство, — уточнила Мария Киселева.

Депутат от партии КПРФ Леонид Зюганов , избранный в 21-м округе, отметил, что благодаря снятию с выборов независимых кандидатов был разогрет интерес к предвыборной кампании.

— Политическая система меняется, события последних двух месяцев тоже принесли результаты: явка выросла. В 2014 году она в среднем составляла 18–19 процентов, в некоторых округах была даже меньше. А сейчас на некоторые участки пришли 25–26 процентов граждан, особенно в центре, — отметил Зюганов.

В свою очередь депутат, избранный в 43-м округе от партии «Яблоко», Сергей Митрохин , уверен, что Московская городская дума теперь станет другой.

— Лично я буду поднимать вопросы, которые волнуют горожан, буду выдвигать законодательные инициативы, и не я один стану это делать, а достаточно много депутатов. Буду защищать своих избирателей от всевозможных бед, с которыми они сегодня сталкиваются, — сказал Митрохин. — Депутаты-оппозиционеры будут представлять альтернативную политическую линию — это самое главное.

СПРАВКА

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва прошли в Единый день голосования 8 сентября. В Москве были открыты более 3,6 тысячи избирательных участков. Также в трех округах столицы впервые прошел эксперимент по электронному голосованию. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными.

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