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Прооперированный Розенбаум уехал отмечать день рождения в Санкт-Петербург 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Прооперированный Розенбаум отметит день рождения
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Розенбаум в начале сентября попал в больницу. В СМИ появилась информация, что артист находится в реанимации. Позже стало известно, что 68-летнего певца прооперировали. Говорят, врачи успешно удалили ему злокачественную опухоль. У барда ранее выявили онкологию, но теперь он чувствует себя гораздо лучше. Сообщалось, что народный артист вернется к концертной деятельности в конце месяца, но он вышел на сцену уже через несколько недель, выступив на концерте в честь Иосифа Кобзона.
13 сентября Розенбауму исполнилось 68 лет. Как оказалось, он решил отпраздновать это событие в кругу родных. «Я дома, в Ленинграде», — рассказал именинник, когда ему позвонили журналисты. Он также поблагодарил всех за поздравления. Рассказывать подробности о том, как проходит его день, певец не стал, пишет издание «Комсомольская правда».
Отметим, что на первом выступлении Александра Яковлевича после операции в Кремлевском дворце, который прошел 11 сентября, побывал и наш корреспондент. Артист исполнил свою знаменитую «Вечернюю застольную» и выглядел бодрым. Общаться с прессой тогда он отказался, но сказал пару слов о Кобзоне.
«Мы больше 30 лет дружили с ним. Все воспоминания самые светлые», — произнес Розенбаум, покидая закулисье.
О своем состоянии здоровья бард предпочитает не говорить. Коллеги и близкие уверены, что болезнь отступила и теперь Александру Яковлевичу нужно всего лишь набраться сил, чтобы вновь активно заниматься творчеством.
Teleprogramma.pro тоже поздравляет Розенбаума с днем рождения!
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Другое , Иосиф Кобзон , Александр Розенбаум , Санкт-Петербург
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