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Беженец избил двух итальянок в подземном переходе 

Вести.Ru 3 часа назад
Беженец избил двух итальянок в подземном переходе
Фото: Вести.Ru
Прибывшего в Италию из Того 24-летнего мигранта отправили на психиатрическое обследования после вызывающего случая, произошедшего в коммуне Лекко, — молодой человек без причины нокаутировал двух женщин в подземном переходе, сообщает Imolaoggi.it. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
Свою силу уроженец Того продемонстрировал около полудня 9 сентября в переходе у железнодорожной станции. Первой жертвой стала 18-летняя студентка, которая попала под горячую руку тоголезца, когда вместе с подругами поднималась по лестнице. Молодой человек с силой толкнул ее в грудь, так что она плашмя рухнула на пол.
Не прошло и минуты, как агрессивный злоумышленник нанес сокрушительный удар кулаком шедшей ему навстречу женщине, после которого она ударилась головой о стену. Позже у нее диагностировали сотрясение мозга.
Подозреваемого быстро вычислили и задержали, на допросе он заявил, что напал на женщин «без особой причины». В ближайшее время тоголезцу предстоит пройти серьезное психиатрическое обследование, на время расследования он отправлен под домашний арест.
По данным местной прессы, задержанный и ранее попадал в поле зрения полиции. В Лекко он живет с матерью и сестрой, никто из них не работает, но все получают пособие. Вида на жительство в Италии у молодого человека нет.
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Другое , Италия
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