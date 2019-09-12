СЖР предложил расширить перечень документов для работы журналистов на митингах

МОСКВА , 12 сентября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил включить в перечень документов, которые журналист должен иметь с собой на крупных публичных мероприятиях, удостоверение члена Союза журналистов России и карты международной федерации журналистов. Об этом он заявил в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращений вмешательства во внутренние дела РФ.

"Мы сейчас предлагаем расширить набор документов до удостоверения члена Союза журналистов России, на котором в том числе написано «пресса», и до международной карточки журналиста, которую выдает Международная федерация журналистов, в состав которой входит Союз журналистов России. В ближайшее время мы выйдем с такой законодательной инициативой", — сказал он.