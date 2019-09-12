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СЖР предложил расширить перечень документов для работы журналистов на митингах 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
СЖР предложил расширить перечень документов для работы журналистов на митингах
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил включить в перечень документов, которые журналист должен иметь с собой на крупных публичных мероприятиях, удостоверение члена Союза журналистов России и карты международной федерации журналистов. Об этом он заявил в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращений вмешательства во внутренние дела РФ.
"Мы сейчас предлагаем расширить набор документов до удостоверения члена Союза журналистов России, на котором в том числе написано «пресса», и до международной карточки журналиста, которую выдает Международная федерация журналистов, в состав которой входит Союз журналистов России. В ближайшее время мы выйдем с такой законодательной инициативой", — сказал он.
Соловьев напомнил, что, по действующему законодательству, правоохранительные органы не имеют права задерживать журналистов, которые предъявляют им редакционное удостоверение или редакционное задание. «Иногда, кстати, просят предъявить и то, и другое, что по закону неправильно. Должно быть либо редакционное задание, либо профессиональное удостоверение», — добавил он.
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Комментарии
Другое , Владимир Соловьев , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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